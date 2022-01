Gerhard Trabert Linken-Präsidentschaftskandidat fordert mehr Hilfen für Arme

Trabert erinnerte daran, dass er seit 28 Jahren für die medizinische Versorgung von Wohnungslosen arbeitet. "Ich habe das Gefühl, dass die soziale Ungleichheit zugenommen hat", sagte er. Die Löcher im sozialen Netz seien immer größer geworden. Als zweites großes Thema nannte er Hilfen für Geflüchtete. Niemand könne nur von Bildern her ermessen, wie es sei, einen Ertrinkenden aus dem Mittelmeer zu ziehen. Menschenrechte würden immer häufiger auch von Demokratien gebrochen, etwa wenn Migranten in Kroatien in Abbruchhäusern hausen müssten, sagte Trabert.