Gerichtsurteil Kanzleramt muss Protokolle zu Corona-Konferenzen herausgeben

Berlin - Das Bundeskanzleramt muss interne Protokolle zu Bund-Länder-Konferenzen in der Corona-Pandemie offenlegen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin nach einer Klage des "Tagesspiegel" in einem am Freitag bekanntgewordenen Urteil entschieden (Az.: VG 2 K 155/21).