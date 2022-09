Gesamthaushalt Öffentliches Finanzvermögen steigt 2021 auf 1,1 Billionen

Das Finanzvermögen der Länder verzeichnete gegenüber 2020 einen Anstieg um 8,3 Prozent auf 294,3 Milliarden Euro. Die Länder verzeichneten dabei eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Den höchsten prozentualen Anstieg gab es in Niedersachsen mit einem Plus von 38 Prozent, was laut den Angaben insbesondere auf den starken Kursgewinn der Volkswagen-Aktie zurückzuführen ist. Den höchsten Rückgang habe es dagegen in Bremen (minus 31 Prozent) gegeben, was hauptsächlich an einer Verringerung der zu hinterlegenden Barsicherheiten für Derivat-Geschäfte liege.