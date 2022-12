Geschichte Literaturwelt feiert Sensation - Rilke-Nachlass nach Marbach

Richter und ihr Team gaben einen ersten Einblick in die Materialien. "Da bekommen Sie allergrößten Respekt, wenn Sie vor den Regalen stehen." So lässt sich an den Texten zeigen, wie Rilke unter dem Einfluss seiner Fördererin und Geliebten Lou Andreas-Salomé unter anderem seine Handschrift änderte. Ein kreuz und quer beschriebenes Blatt enthält ganz unterschiedliche lyrische Ansätze zum Thema "Nacht". Keines des Gedichte wurde je veröffentlicht. "Rilke war ein Arbeiter am mühevollen Text", so Richter.

Auf den Pfaden von Rilke

Der Buchbestand, den er teilweise auch mit auf seine viele Reisen nahm, erlaubt etwa nachzuvollziehen, auf welchen Pfaden der Dichter bei einer Rom-Reise wandelte. Im Bestand findet sich auch die erste Fassung von Rilkes tagebuchartigem Roman "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge". Aus Marbacher Sicht hat Rilke "mit diesem Buch die deutsche Prosa revolutioniert".

Die Übereignung ist nach den Worten von Kulturstaatsministerin Claudia Roth die "vielleicht wichtigste Nachlass-Erwerbung in der Nachkriegsgeschichte". Unter den bedeutendsten Schriftstellerinnen und Schriftstellern des 20. Jahrhunderts gebe es ganz wenige, "die so tiefe und so bleibende Spuren hinterlassen haben wie Rainer Maria Rilke", sagte die Grünen-Politikerin. Der einzigartige und wertvolle Schatz könne nun gehoben werden für die breite Öffentlichkeit.

Arne Braun, für Kunst zuständiger Staatssekretär in Baden-Württemberg, sprach von einem "unschätzbarer Wert", der die einzigartige Stellung des Literaturarchivs unterstreiche.