Geschichte Queen Mum, Diana, Churchill: Große Trauerfeiern in London

Winston Churchill

Mehr als 300.000 Menschen waren an dem aufgebahrten Sarg Churchills in der Westminster Hall vorbeigepilgert, bevor dieser am 30. Januar 1965 in einem zwei Kilometer langen Trauerzug zur St.-Paul's-Kathedrale gezogen wurde. Nach dem Gottesdienst setzte der Trauerzug seinen Weg durch die City of London fort. Am Tower wurde der Sarg auf eine Barkasse gesetzt und über die Themse zum Bahnhof Waterloo gebracht. Von dort gelangte er per Zug nach Oxfordshire, wo der Premier ein bescheidenes Grab in der Nähe seiner Eltern erhielt.

Nach diesem Vorbild wurde zwei Jahre später in Deutschland auch die Beisetzung des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer gestaltet. Nach dem Requiem im Kölner Dom überführte die Bundesmarine den Sarg mit dem Schnellboot "Kondor" über den Rhein nach Rhöndorf bei Bonn, wo der Staatsmann auf dem Waldfriedhof beigesetzt wurde.