Geschichte Verschwundene jemenitische Kinder in Israel: Grab geöffnet

Unter verdächtigen Umständen für tot erklärt

Der 1952 geborene Churi war nach Schilderung der Familie als Einjähriger unter verdächtigen Umständen für tot erklärt worden. Die von der tunesischen Insel Dscherba stammende Familie zweifelte an, dass er wirklich in dem Grab liegt, auf dem sein Name steht. "Schon 69 Jahre sind seit seinem Verschwinden vergangen", sagte Churis Schwester Masal Berko bei der Graböffnung dem israelischen Sender Kan. "Ich will daran glauben, dass der Staat uns die Wahrheit sagen wird. Wir wollen nur die Wahrheit."