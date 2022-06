Gesellschaft Aberglaube und Ausgrenzung: Albinismus bleibt ein Stigma

Auch wenn jeder Einzelfall zuviel ist: der Bericht bescheinigt etwa Malawi Fortschritte im Kampf gegen den tödlichen Aberglauben. Seit die Regierung entschieden vorging gegen die Praxis der "Zaubermedizin" aus Körperteilen entführter und ermordeter Kinder, sei die Zahl der entsprechenden Attacken von 60 im Jahr 2016 auf vier im vergangenen Jahr zurückgegangen.

Doch selbst wenn sie nicht mit dem Tod bedroht sind, erfahren viele Menschen mit Albinismus von früher Kindheit an Zurückweisung und Isolation. Für viele Menschen sind sie eher Geister als Menschen - in Tansania etwa gibt es für sie nach Angaben der Selbsthilfeorganisation Standing Voice die Bezeichnung "zeru zeru", was so viel wie "nicht menschlich" bedeutet. Zur sozialen Isolation kommen häufig schlechte gesundheitliche Versorgung und deutlich geringere Bildungschancen. Nach Angaben von Standing Voice schließt gerade einmal die Hälfte der Kinder mit Albinismus in Tansania die Grundschule ab.

"Menschen mit Albinismus brauchen unsere besondere Unterstützung", sagt auch Rainer Brockhaus, Vorstand der Christoffel Blindenmission (CBM), die sich für medizinische Versorgung und gegen die Ausgrenzung kranker und behinderter Menschen engagiert. In CBM-Projekten werde dabei auch auf Aufklärung von Nachbarn, Lehrern, Mitschülern gesetzt. Manchmal können bereits relativ einfache Schritte viel bewirken - etwa für die vier Jahre alte Aisha aus Uganda und ihren kleinen Bruder, der ebenfalls Albinismus hat. In einer von der CBM geförderten Klinik erhielten die Kinder spezielle Brillen mit dunklen Gläsern, damit sie weniger geblendet werden und besser sehen.