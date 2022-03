Gesellschaft Studie: Pandemie verändert Geschlechterrollen kaum

Dies spreche dafür, dass ihr Engagement aus der Notwendigkeit geboren

sein dürfte und sich mit einer Normalisierung der Situation wieder zurückbilden dürfte, heißt es in der Studie. Belege, dass die Corona-Krise zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse - also dass Frauen Erwerbstätigkeit reduzierten, um mehr unbezahlte Sorgearbeit zu übernehmen - geführt habe, fanden die Forscher dagegen nicht. "Man kann also nicht von einem Rückschritt sprechen, aber eben auch nicht von einem Fortschritt", sagte Globisch.