Gesundheit Kid Cudi spricht über Schlaganfall - "Alles war kaputt"

Einen Meilenstein in seiner Genesung habe er erreicht, als er 2017 für eine Rolle in der Broadway-Produktion "Lobby Hero" vorsprach. Für das Casting habe er sich "eine einschüchternde Menge an Dialog" merken müssen. Als die Rolle letztlich an einen anderen Schauspieler ging, sei er nicht enttäuscht gewesen. "Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich es schaffen kann. Das brauchte ich zu der Zeit", sagte er. "Ich war glücklich. Ich dachte, verdammt, mein Gehirn ist immer noch stark. Ich habe durch den Mist, der passiert ist, nichts verloren."