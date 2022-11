Den Haag (dpa) - Die niederländische Königin Máxima hat jungen Menschen mit psychischen Problemen Mut gemacht und dazu geraten, darüber zu reden. "Teile deine Gefühle mit Freunden, deinen Eltern oder anderen vertrauenswürdigen Menschen, die dir nahestehen", riet die Königin in einem Brief, den die Zeitung "Algemeen Dagblad" am Samstag veröffentlichte.