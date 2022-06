Gesundheit Nach Stickoxid-Urteil des EuGH: Noch drei Städte über Grenze

So kritisiert die DUH die Maßnahmen für saubere Luft als weiter unzureichend, das Ministerium spricht dagegen von einer "erfreulicherweise" zurückgegangenen Belastung mit dem Luftschadstoff. Am 3. Juni 2021 hatte der EuGH festgestellt, dass Deutschland in der Vergangenheit zu wenig getan hat, um Bürger vor Stickstoffdioxid zu schützen.