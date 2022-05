Getränke Barmann aus Bad Salzuflen gewinnt Cocktail-Wettbewerb

Der Nachwuchsbartender überzeugte die Jury am Montagabend in Berlin mit seinem Drink "Sucellus Träne", der unter anderem aus Gin, Dinkelkorn und der Kräuterspirituose "The Barleyfield No. 29" besteht, wie die Veranstalter am Dienstagmorgen mitteilten. Weitere Preise gingen demnach nach Köln, Göttingen und ins oberbayerische Miesbach.