Der Junioren-Weltmeister von 2014 hat damit sein Ziel beim Giro erreicht. In den nächsten Tagen soll er auch seinen drei Kapitänen Emanuel Buchmann, Wilco Kelderman (Niederlande) und Jai Hindley (Australien) helfen. Das Trio erreichte in der Gruppe der Mitfavoriten auf dem Ätna das Ziel. "Es läuft für uns in die richtige Richtung", meinte Kämna. Für den hochtalentierten Norddeutschen sowieso.