Gladbacher Allrounder Starkes Hofmann-Statement bei Comeback in Richtung Flick

Die Schulter hielt dem Härtetest stand

Hofmann hatte offenbar Glück im Unglück, dass die Verletzung nicht so schlimm war wie etwa bei Mitspieler Hannes Wolf im September. Bei dem Österreicher war schnell klar, dass er in diesem Jahr nicht mehr spielen wird. Auch Hofmann hatte zunächst bange Stunden zu überstehen. "Natürlich macht man sich abends im Bett schon Gedanken", sagte der Offensivspieler. "Ich habe schon einige Verletzungen gehabt, aber was Schmerz empfinden angeht, war das schon das Übelste, was ich erlebt habe."

Doch die Ärzte gaben schnell Entwarnung und machten Mut. Offenbar zurecht, denn die Schulter hielt dem Härtetest am Freitag stand. "Ich bin einmal drauf gefallen. Das war ein guter Test, glaube ich, als ich habe gemerkt habe, es ist alles stabil und gut", sagte Hofmann.

Bundestrainer Flick dürfte Hofmanns Traum-Comeback mit Wohlwollen verfolgt haben. Vor seiner Verletzung war er unumstrittener Stammspieler und galt als sicherer Katar-Fahrer. Gerade nach der Verletzung von Leipzigs Stürmer Timo Werner dürfte Flick nun ein Problem weniger haben. Das gilt umso mehr für Gladbachs Trainer Daniel Farke, der mit Hofmann ein ungleich stärkeres Team auf den Platz schicken kann.

"Jonas ist für uns ein Unterschiedsspieler"

"Jonas hat eine herausragende Leistung abgeliefert. Wir haben mit ihm auch eine große Qualität gegen den Ball. Jonas ist für uns ein Unterschiedsspieler", sagte Farke, der ohne einige verletzte Leistungsträger zuletzt in eine erste Ergebniskrise mit der Borussia gerutscht war.

Dass der erlösende Heimsieg nach zuletzt drei Pflichtspielpleiten auf Anhieb bei Hofmanns Comeback gelang, war für Farke "definitiv kein Zufall". Mit 19 Punkten aus 13 Spielen können die Gladbacher nun etwas entspannter in die abschließenden beiden Spiele des Jahres am 8. November beim VfL Bochum und am 11. November gegen Borussia Dortmund gehen. "Wir stehen jetzt wieder sehr stabil da. Das tut uns auch in der Tabelle sehr gut", sagte Farke nach dem wichtigen Sieg und sprach noch eine klare Empfehlung an Flick aus: "Jonas ist definitiv immer eine gute Wahl."