Gleichberechtigung Landgericht verhandelt über Audis Gender-Leitfaden

Der Leitfaden sorgte bereits unmittelbar nach der Einführung im März 2021 für Streit. Audi betonte damals, dass in Zukunft in allen internen und externen Schreiben des Unternehmens gendersensible Formulierungen notwendig seien. Das Unternehmen schlägt entweder neutrale Formulierungen ("Führungskraft" statt "Chef") oder den sogenannten Gender Gap vor, mit dem die männlichen und weiblichen Formen mit einem Unterstrich verbunden werden: So werden aus den bisherigen "Audianern" die "Audianer_innen".