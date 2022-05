Gleichberechtigung Prominente Unterstützung für Kebekus' Frauenmusikfestival

Der WDR begleitet Carolin Kebekus in einer einstündigen Dokumentation bei der Organisation des Festivals. Dabei richte sich der Blick auf die Musikerinnen, aber auch auf die Hintergründe einer Musikbranche, "in der Gleichberechtigung oft noch immer ein Fremdwort" sei, teilte der Sender mit. Die Dokumentation "Carolin Kebekus und das DCKS Festival" sowie Konzert-Highlights werden im Juni unter anderem im WDR Fernsehen, bei One und im Ersten zu sehen sein.