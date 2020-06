Kornwestheim - Mit den Masken ist es ja so: Entweder man hat gar keine (März, April) oder viel zu viele (ab Mai). Kaum jemand, den ich kenne, besitzt die richtige Anzahl Masken – was vermutlich so drei oder vier wären. Anfangs klagte jeder über das Fehlen, nun bestellen die ersten frische Ikea-Möbel (Schrank „Schutzös“), um all die Gesichtsbekleidung unterzubringen.