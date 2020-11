Gluckerschule Praxisunterricht im Internet kommt nicht wirklich gut an

Kehrer muss also aus der Ferne die Strippen ziehen und helfen, den Betrieb an der Schule für angehende Sportlehrer aufrecht zu erhalten. „Es haben sich natürlich einige Veränderungen ergeben“, sagt er. Denn in einer Zeit, in der Sport im Amateurbereich verboten und ansonsten nur unter strengen Auflagen gestattet ist, wird es auch für die Gluckerschule schwierig – zumal das Funsportzentrum des SVK, eine der Haupttrainingsstätten, derzeit wegen Corona tabu ist.