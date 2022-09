Goldener Löwe Endspurt bei den Filmfestspielen Venedig

Liebe unter Kannibalen

Gut kam auch das Drama "Bones and All" von Luca Guadagnino mit Taylor Russell und Timothée Chalamet an. Der Film erzählt von zwei Außenseitern, die in ihrer Liebe zueinander eine Art Heimat finden. Doch obwohl es sich bei den beiden um Kannibalen handelt, schafft es Guadagnino, aus "Bones and All" eine sensible Liebesgeschichte zu machen - obwohl es einige explizite Kannibalismus-Szenen gibt.