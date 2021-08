Golf Florentin Meller holt sich die Trophäe

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten die ersten beiden Tage zwei Runden Zählspielqualifikation über 18 Löcher, um sich einen der begehrten Plätze in den Matchplays zu sichern, denn nur die besten 24 Mädchen und die besten 24 Jungen schafften diesen Sprung. Am Tag des zweiten Zählspiels und an den folgenden beiden Tagen wurde in fünf Runden Matchplay die Siegerin und der Sieger ermittelt.