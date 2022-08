Großbritannien Studie: Brexit hat Personalmangel häufig verstärkt

London - Der Brexit hat einer Untersuchung zufolge in Großbritannien den Personalmangel in vielen Branchen verschärft. "Es gibt einige Belege dafür, dass das Ende der Arbeitnehmerfreizügigkeit zum Mangel in verschiedenen Bereichen des britischen Arbeitsmarktes beigetragen hat", sagte Arbeitsmarktforscher Chris Forde von der Universität Leeds, der gemeinsam mit Wissenschaftlern von der Universität Oxford die Brexit-Auswirkungen untersucht hat. "Das ist aber nicht der einzige Faktor." Auch in anderen Ländern gebe es in bestimmten Branchen Lücken.