Großbritannien Wahlschlappe: Weitere Rückschläge für Johnson

Die Wahlschlappe dürfte Johnsons Position an der Spitze von Partei und Regierung weiter schwächen. Die Niederlagen nahm er bei einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Commonwealth-Staaten in Ruanda zur Kenntnis. Einen Rücktritt hatte er zuvor schon abgelehnt und sogar als "verrückt" bezeichnet. Johnson macht für die Niederlagen in erster Linie die gestiegenen Lebenshaltungskosten verantwortlich. "Als Regierung muss ich mir anhören, was die Leute sagen, vor allem im Hinblick auf die Schwierigkeiten, mit denen sie durch die Lebenshaltungskosten konfrontiert sind."