Großer Preis von Silverstone Verstappen klar vorn im Formel-1-Abschlusstraining

Vor dem zehnten Saisonlauf in Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr/RTL und Sky) liegt Titelverteidiger Verstappen mit deutlichem Vorsprung an der Spitze der Gesamtwertung. Der Niederländer hat sechs der bisherigen neun Saisonrennen gewonnen. WM-Zweiter ist Perez vor Leclerc.