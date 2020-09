Großsachsenheim - Über mehrere Stunden dürften mehrere Täter beschäftigt gewesen, um großflächige Graffiti an einer Schule in Großsachsenheim angefertigt zu haben, schätzt die Polizei. Mannigfache Darstellungen an mehreren Stockwerken, an einer Sporthalle, Außenmauern, einem Toilettencontainer und einem Auto summieren sich wohl auf etliche 1000 Euro Schaden. Aufgesprüht haben die zweifelhaften Künstler auch die Beschimpfung eines ehrenamtlichen Graffitientferners. Die Polizei vermutet, dass auch mehrere Sachbeschädigungen bei einer Tiefgarage in der Lammstraße auf das Konto der Täter gehen.