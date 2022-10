Mit dem Grüffelo hat Scheffler eine Figur geschaffen, die Jahrzehnte später noch Kinder weltweit begeistert. Das liege auch an der Vielschichtigkeit seines Kinderbuchklassikers, sagte der Illustrator. Häufig würden jüngere Kinder erst später "in das Verständnis der Geschichte hineinwachsen", erläuterte Scheffler. Die Geschichte funktioniere aber auf verschiedenen Ebenen und spreche damit mehrere Altersgruppen an.