Grünes Gewölbe Geständnis im Prozess um Juwelendiebstahl in Dresden

Nach der von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung sei er am Abend des 20. November 2019 mit weiteren Involvierten in einem Auto nach Dresden gefahren, das er zuvor auf Anweisung besorgt hatte. Dort seien sie dann auf Höhe des Museums über die Schlossmauer gestiegen, um die Sichtverhältnisse an der Einstiegsstelle und die Fluchtmöglichkeiten zu checken.