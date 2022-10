Film Harry-Potter-Star Robbie Coltrane ist tot

Coltrane spielte auch in den James-Bond-Filmen "GoldenEye" und "Die Welt ist nicht genug" mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle mit. Einer älteren Generation war er vor allem auch durch seine Rolle als Kriminalpsychologe Dr. Eddie Fitzgerald "Fitz" in der Krimiserie "Für alle Fälle Fitz" bekannt, die in Großbritannien unter dem Namen "Cracker" lief. Für seine Darstellung des "Fitz" erhielt er in den Jahren 1994, 1995 und 1996 jeweils die Auszeichnung als bester Schauspieler beim britischen Fernsehpreis Bafta.

Als "Fitz" habe auch sie ihn am liebsten gesehen, schrieb die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon auf Twitter. "Er hatte so eine Bandbreite und Tiefe als Schauspieler, von brillanter Comedy zum Drama mit harter Kante", so Sturgeon weiter, die Coltrane als "schottische Unterhaltungslegende" bezeichnete.

Auch viele Potter-Fans trauerten um den "Hagrid"-Darsteller. Auf sozialen Medien war häufig ein Zitat aus dem Film "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" zu sehen. "Hogwarts ist nicht Hogwarts ohne dich", sagt Harry Potter da zu seinem Freund "Hagrid".