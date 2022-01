Hamburg Die Elbphilharmonie feiert fünften Geburtstag

"Die Elbphilharmonie ist sehr viel mehr als ein erfolgreiches Konzerthaus. Sie schafft Sinn und bringt Menschen zusammen. Mit der Elbphilharmonie ist ein kultureller Leuchtturm entstanden, der die gesamte Kultur in Hamburg heller leuchten lässt", sagte Brosda am Dienstag in Hamburg. Die Elbphilharmonie sei wie versprochen "eines der besten Konzerthäuser der Welt" geworden und habe auch viele Menschen angelockt, die sich bisher nicht so sehr für klassische Musik begeistert hätten.