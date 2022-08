Hamburg Union will Ausschuss-Sondersitzung zum "Cum-Ex"-Skandal

"Die Zweifel an der Glaubwürdigkeit des heutigen Bundeskanzlers und früheren Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz werden immer massiver", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Mathias Middelberg der dpa. "Der Kanzler will sich an nichts mehr erinnern. Gleichzeitig treten immer mehr Indizien zu Tage, die eine politische Einflussnahme im Fall Warburg nahelegen."