Handball 14 Teams wollen es versuchen

„Über den Modus und weitere Details wird der Vorstand des Deutschen Handballbundes in enger Absprache mit der Spielkommission 3. Liga in Kürze entscheiden“, schreibt der DHB in einer Mitteilung. Für den SV Kornwestheim kommt die Teilnahme an der Aufstiegsrunde nicht in Frage. Auch, ob der SVK an der Qualifikationsrunde zum DHB-Pokal teilnimmt, ist derzeit noch offen. „Das entscheiden wir kurzfristig“, betont Abteilungsleiter Andreas Postl, der sich jüngst über die Vertragsverlängerung von Keeper Jan David freuen durfte.