Seinen Kontrakt gleich um zwei Jahre verlängert hat Hendrik Schoeneck, ebenfalls Rückraumspieler und in der Vergangenheit ebenfalls von Verletzungen gebeutelt. Zweimal brach sich der hochgewachsene Rückraumshooter das Schienbein, zweimal kam er wieder zurück. Die kommende Spielzeit wird dann die sechste des 27-Jährigen in Kornwestheim sein. „Hennes zeigte nach seiner Verletzung, wie wichtig er für das Team in Abwehr und Angriff ist“, schreibt der SVK über den Mann, der nicht nur im Angriff, sondern vor allem auch im Mittelblock so wichtig ist für das Team von Trainer Alexander Schurr. Der Coach hat übrigens selbst vor wenigen Wochen sein Arbeitspapier beim SVK um zwei Jahre verlängert.