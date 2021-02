Dass der SV Kornwestheim an der Aufstiegsrunde teilnimmt, haben die Vereinsverantwortlichen bereits ausgeschlossen. Ob sich der SVK in der DHB-Qualirunde wiederfinden wird, das diskutiert die Abteilungsspitze in Kürze. Auch ein Konzept mit Testspielen ist für den Sportlichen Leiter Mirko Henel und Co. denkbar.