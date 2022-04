Handball Abschied aus Wohnzimmer: Letzte Pokal-Endrunde in Hamburg

Das Endspiel wird am Sonntag (13.25 Uhr/ARD und Sky) angepfiffen. Für Lemgo und Erlangen besteht die große Möglichkeit, sich noch für die European League zu qualifizieren. Dafür würde sogar schon der Einzug in das Endspiel reichen. Sowohl Magdeburg als auch Kiel haben durch ihre Platzierung in der Liga die Teilnahme an der Champions League oder der European League fast sicher. Beim Final 4 werden sowohl der Videobeweis als auch der Auszeit-Buzzer eingesetzt. Beides Techniken, die von der kommenden Serie an auch in der Bundesliga zum Standard gehören sollen.