Handball Alexander Schurr hängt beim SVK zwei Jahre dran

Zur Saison 2017/2018 war der 40-Jährige zum SVK gekommen. Die Kornwestheimer waren nach einer Saison in der Baden-Württemberg-Oberliga wieder in die 3. Liga Süd aufgestiegen – der perfekte Zeitpunkt für Schurrs Vorgänger Hans Christensen, Adieu zu sagen. Zuvor hatte Schurr den SV Remshalden trainiert, mit dem er schon als Spieler in die Württembergliga aufgestiegen war und anschließend als Coach den Sprung in die Baden-Württemberg-Oberliga geschafft hatte. In seiner ersten Saison in Kornwestheim gelang ihm mit seinem neuen Team die Sensation: Als Wiederaufsteiger holte der SVK den Meistertitel in der Südstaffel der 3. Liga, verzichtete jedoch aus wirtschaftlichen Gründen auf das Abenteuer 2. Bundesliga.