Handball „Alles irgendwie surreal“

Gute Frage (lacht). Während des Spiels kam mir das alles irgendwie surreal vor. Und es ging ja auch alles total schnell. Den Erstkontakt gab’s am Mittwoch, zum ersten Mal im Training war ich dann schon am Donnerstag – das erste Mal seit langer Zeit. Freitags konnte ich nicht trainieren, und am Samstag saß ich dann in der Halle. Und auf einmal heißt es: „Passi, du kommst jetzt rein!“