Handball Beim SVK II ist jetzt die Jugend am Ruder

Auf einen eklatanten Fehlstart wie in der vergangenen Saison der Handball-Verbandsliga kann Marc Ihlefeldt verzichten. Viermal war der Coach des SV Kornwestheim II mit seinem Team unterlegen gewesen, bevor am fünften Spieltag gegen die HSG Fridingen/Mühlheim mit 31:25 der erste Sieg gelang. Allerdings. Den Wunsch nach einem besseren Rundenbeginn muss dem Übungsleiter eine grundlegend veränderte Mannschaft erfüllen. Denn beim SVK II hat sich einiges getan in der Sommerpause. Ihlefeldt spricht gar von einem „kompletten Umbruch“ – und hat damit recht. Viele erfahrene Spieler sind in die dritte Mannschaft abgewandert, um dort in der Bezirksliga zu spielen. Die Zwillinge Timo und Fabian Jüngling, Marco Bahmann, Dominik Künzel, sie und noch andere fehlen jetzt. Am Ruder sind nun die jungen Akteure, von denen einige von der A-Jugend über die Reserve nach Möglichkeit ans Drittligateam herangeführt werden sollen.