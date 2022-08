Handball-Bundesliga HBL-Chef: Gaststart von Saporischschja riesige Werbung

Wegen des russischen Angriffskrieges ruht der Spielbetrieb in der Ukraine. Die HBL hatte daher im Sommer den Beschluss gefasst, Saporischschja zunächst für eine Saison in die 2. Liga zu integrieren. "Man wird immer ein bisschen demütig, wenn man hört, was unsere Gäste aus der Ukraine momentan belastet. Da wird der Sport zur Nebensache", sagte Bohmann.