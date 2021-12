Handball-Bundesliga Kiels Handballer erarbeiten 35:31-Heimsieg über Stuttgart

Flensburg gewinnt

Die SG Flensburg-Handewitt kam beim 27:24 (13:11) über die MT Melsungen gut in die Partie. Erst traf Hampus Wanne zum 9:6 (18.), dann wehrte Kevin Möller einen Siebenmeter von Melsungens Nationalspieler Timo Kastening ab. In der Folge wuchs der Vorsprung auf 11:7 (25.) an. Melsungen kam mehrfach auf ein Tor heran, doch die Flensburger brachten den Sieg über die Zeit.