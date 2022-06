Handball-Bundesliga Sieg bei Löwen: THW Kiel löst Königsklassen-Ticket

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zog der THW Mitte des zweiten Abschnitts unter den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason davon. Kreisläufer Patrick Wiencek und Rechtsaußen Niclas Ekberg waren mit jeweils sechs Toren die besten Schützen beim Sieger. Schmid, der 2010 zu den Löwen gekommen war, brachte es nur auf vier Treffer - aber das war an diesem Abend nebensächlich. "Mir war eine Sieben-Tore-Niederlage noch nie so egal", sagte Schmid am Sky-Mikrofon. "Ich werde viele Momente mitnehmen."