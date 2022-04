Da ist es auch egal, dass die SG eine echte Topmannschaft ist, die eigentlich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga geplant hatte. Auf den letzten Metern verpasste das Team von der Bergstraße in der regulären Saison den Sprung jedoch. Jetzt, in der Pokal-Quali, steht die Mannschaft von Trainer Marc Nagel in der Vierergruppe D auf Rang 2 hinter HBW Balingen-Weilstetten II. Nur der Erste darf in der kommenden Runde am DHB-Pokal teilnehmen.