Handball Der SVK zwischen Druck und Lockerheit

Die Kritik

SVK-Coach Alexander Schurr spart vor Saisonbeginn nicht an Kritik am neuen Staffelsystem. Für ihn stelle sich die Frage, „ob man die vergangene Saison nicht einfach hätte einfrieren können?“ Ja, man sei mit den vielen kleineren Staffeln flexibler, falls abermals ein Abbruch drohe. Aber eine so radikale Rück-Verkleinerung der 3. Liga mache es für viele Teams äußerst schwierig. „Früher hatten wir bei einer 16er-Liga zwei, manchmal drei Absteiger“, rechnet Schurr vor, „jetzt kann man rechnen, dass von zwölf Mannschaften vier runtergehen.“ Das könne zum Problem für viele Vereine werden, die sich im Mittelfeld der Ligen etabliert hätten. Es ist kein Geheimnis, dass sein SVK zu eben jenen Teams gehört. „Ich habe tatsächlich ziemlichen Respekt vor dieser Konstellation“, so Schurr.

Der SVK im Detail

In der Mannschaft gibt es weder Zu- noch Abgänge. „So konnten wir mehr ins Detail gehen und mussten niemanden integrieren“, hebt der Übungsleiter die positiven Aspekte der bis dato reibungslosen Vorbereitung hervor. Timing, Tempowechsel, Spielsteuerung – all das habe keiner von Grund auf neu lernen müssen. Positiv außerdem: Einige Akteure haben vor der Saison nochmals einen Leistungssprung gemacht. Jan Reusch (Rückraum Mitte) wachse immer besser in die Rolle des Anführers hinein, Felix Kazmeier (Rückraum links) habe noch mehr an Stabilität gewonnen, vor allem in der Abwehr. „Auch unser Torhütergespann aus Jan David und Niko Henke macht einen super Eindruck“, fügt Schurr hinzu. Man habe nun eine „schöne Breite“ im Kader, „aber herausnehmen darf sich niemand. Wir werden immer über das Kollektiv kommen“. Die Vorbereitung hat der SVK so gut wie verletzungsfrei überstanden, sieht man mal vom ausgekugelten Finger Marvin Flügels (Rückraum links) ab.

Die Ziele

Druck ist da für den SV Kornwestheim, das kann Alexander Schurr nicht verhehlen. „Es wird jedes Spiel zählen“, betont der Coach. Saisonziel sei es auf jeden Fall, der Abstiegsrunde zu entgehen. „Wir haben eine intelligente Mannschaft, die Jungs sind nicht doof und wissen, um was es geht“, sagt der Trainer, der in der Vorbereitung in den vergangenen Wochen bei aller Intensität eine gewisse Lockerheit beibehalten hat. „Das halte ich für wichtig, denn es ist ein Spiel, und nur so kann man es richtig spielen“, so Alexander Schurr.

Kader, Trainer, Ziele

Tor

Niko Henke, Jan David

Rückraum

Tim Scholz, Jan Reusch, Felix Kazmeier, Christopher Tinti, Hendrik Schoeneck, Lukas Lehmkühler, Jan Döll, Marvin Flügel

Linksaußen

Fabian Kugel, Marco Lantella

Rechtsaußen

Peter Jungwirth, Tim Zeppmeisel Kreisläufer

Jan Hellerich, Nico Hiller

Trainer

Alexander Schurr (seit der Saison 2017/2018)

Saisonziel

Klassenverbleib