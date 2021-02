Handball Der Toptorjäger bleibt ein weiteres Jahr

Zufrieden ist auch SVK-Trainer Alexander Schurr. „Ich halte Felix mit seinen jungen Jahren für einen Topspieler, sehe aber immer noch Entwicklungspotenzial.“ Kazmeier brauche schon noch ein paar Spiele mehr, ist der Übungsleiter überzeugt. „Er soll und möchte noch mehr Verantwortung übernehmen. Und da bin ich sicher, dass er bei uns gut aufgehoben ist.“ Schurrs Aufgabe sei es nun, die Stärken des Spielers herauszuarbeiten.

Ob die nächste Saison dann auch sicher die letzte im SVK-Trikot sein wird? „Auf keinen Fall“, verneint Kazmeier, „wir werden uns zusammensetzen und schauen, was für beide Seiten das Beste ist.“ So denken auch die Funktionäre, allen voran der Coach. „Ich sehe die kommende Spielzeit rein gar nicht als die große Abschiedssaison für ihn“, betont Alexander Schurr, „und ich glaube, dass er das auch so sieht.“ Auch Mirko Henel hofft, dass „wir ihn so lange wie möglich halten können“. Sicher sei allerdings auch, dass der SVK keinem Spieler bei seiner persönlichen Karriere im Wege stehen werde. „Sein Weg kann auf jeden Fall in Richtung 2. Liga gehen. Wenn er verletzungsfrei bleibt, muss er diesen Schritt irgendwann machen“, sagt der Sportliche Leiter.