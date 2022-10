Handball Derby gegen einen der Topfavoriten

Gegen den HCOB ist der SVK nun erneut in der Außenseiterrolle, trotz Heimspiel. „Sie haben ähnliche Luxusprobleme wie Fürstenfeldbruck, sind breit aufgestellt und auf fast allen Positionen doppelt, wenn nicht gar dreifach besetzt“, betont Schurr. Oppenweiler mache ja auch überhaupt keinen Hehl aus den Ambitionen, möglichst bald in die 2. Bundesliga aufsteigen zu wollen. Aber geht es nach dem Kornwestheimer Übungsleiter, zählt dieses große Ganze in einem einzelnen Spiel nur wenig. „In diesen 60 Minuten ist einzig und allein die Frage, wer das, was er gut kann, am besten durchbringt.“