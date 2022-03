Die Handballer des SV Kornwestheim können für eine weitere Saison in der 3. Liga planen. Im letzten Hauptrundenspiel gewann das Team um Kapitän Christopher Tinti (im Bild rechts) souverän mit 38:24 (18:12) gegen den VfL Günzburg. Damit schoben sich die „Lurchis“ noch am TV Willstätt vorbei auf Platz sechs der Tabelle. Alle Mannschaften ab Rang sieben der zwölf Teams umfassenden Staffel G müssen nun in die Abstiegsrunde. Gegen Günzburg war Christopher Tinti mit acht Treffern erfolgreichster SVK-Torschütze. Ein ausführlicher Spielbericht folgt in der morgigen Ausgabe. Foto: Horst Dömötör