Handball Die Mentalitätsmonster vom SVK holen sich neue Impulse

Ob es in nächster Zeit noch weitere Freundschaftsspiele geben wird, steht noch nicht fest, ist aber wohl eher unwahrscheinlich. „In den kommenden vier Wochen liegen unsere Schwerpunkte eigentlich eher im individuellen Bereich, also in der Athletik“, so Schurr. Danach, also Mitte Mai, darf seine Mannschaft in die wohlverdiente Sommerpause – mit freiem Kopf und handballerisch sowie körperlich topfit, wenn es nach Alexander Schurr geht.