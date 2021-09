Handball Die Vorgeschichte macht Hoffnung

Kornwestheim - Eines ist sicher: Einfacher wird’s nicht für den SV Kornwestheim. Nach der knappen und unglücklichen 32:33 (16:12)-Heimniederlage gegen den VfL Pfullingen im zweiten Saisonspiel war zudem erst einmal Aufbauarbeit gefragt. Inzwischen weiß SVK-Trainer Alexander Schurr: Das Tor, das seiner Mannschaft in der Schlusssekunde abgepfiffen worden war, war eigentlich vollkommen regulär. Das sei aus der Videoanalyse hervorgegangen. Es wäre der Ausgleich gewesen in einer Partie, in der die Hausherren schon mit sieben Toren geführt und das Geschehen dann aus der Hand gegeben hatten.