Handball Dritte Liga SVK bestraft jeden Fehler rigoros

Die Balinger waren mit ihrer sehr jungen Mannschaft in Vollbesetzung in der Hölle Ost aufgelaufen. Alle Akteure, angefangen von Spielemacher Mika Schüler, über Till Wente und die tags zuvor in der zweiten Bundesliga im Einsatz gewesenen Elias Huber und Tim Hildebrand, waren auf dem Feld. Doch bei den Gästen schlichen sich sehr früh zu viele Fehlpässe und unnötige Fehler ein. Und die Kornwestheimer Hausherren bestraften diese Fehler gnadenlos und konsequent. So beispielsweise das Tor zum 9:7 in der 15. Spielminute durch Felix Kazmeier. Nach einer grandiosen Doppelparade von Jan David, die Gäste in Unterzahl, raubte Jan Döll den Ball aus der Luft, gab weiter an Peter Jungwirth, der an Kazmeier und der donnerte das Ding in den leeren Kasten.