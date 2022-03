Handball Druck, Spannung und ein harter Kampf

Wer nun vermutet, die bayrischen Gäste hätten sich in der zweiten Spielzeit nach dem 18:12 – Halbzeitstand vielleicht zurückgezogen, liegt falsch. Wie erwartet, blieben die VfLer im wahrsten Sinne des Wortes am Ball und versuchten, den Hausherren die Partie noch irgendwie zu versalzen. Kampflos wollten auch sie nicht vom Feld und nach Hause reisen. Das spürte auch Schurr, der trotz des guten Vorsprungs noch lange Zeit wie ein aufgeregtes Zäpfchen am Spielfeldrand auf und ab tigerte.

Aufgewühlter Trainer

Selbst als Peter Jungwirth in der 38. Spielminute die Zehn-Tor-Führung zum 24:14 klarmachte, flitze Schurr noch aufgewühlt hin und her. Etwas Ruhe, zumindest am Spielfeldrand, kam erst etwa ab der 45. Spielminute rein. Da hatten sich die Blauen auf verdiente 30:19 Tore abgesetzt. Passend zu diesem Siebenmeter-Treffer von Felix Kazmeier ertönte „Spiel mir das Lied vom Tod“ aus den Hallenlautsprechern.

So langsam wurde den Gästen klar, dass die Kornwestheimer nicht bereit sind, am Sonntagabend noch irgendwas abzugeben. Kampfstark bis zur fast allerletzten Minute präsentierte sich die Schurr-Sieben. Der 38:24 Endstand war damit gerechtfertigt.

Erst einmal durchschnaufen

„Trotz des hohen Drucks haben die Kornwestheimer heute einen souveränen Sieg hingelegt“, befand der Günzburger Trainer Stephan Hofmeister und lobte weiter: „Das war sehr zielstrebig und der Klassenerhalt ist wahrlich gerechtfertigt.“ Jetzt geht es für die Blauen also in die Pokalrunde, doch daran möchte Trainer Alexander Schurr noch gar nicht denken. „Lasst uns erst einmal durchschnaufen“, sagte der Coach nach der Partie. „Diese Saison war sehr aufregend, ich habe das alles sehr persönlich genommen und ich war ehrlich gesagt noch nie so angespannt und aufgeregt“, gestand Schurr und zeigte sich ebenso platt wie seine Sieben. Doch eines konnte er schon klarstellen: „Wir sind jetzt viel kreativer und freier im Training und die nächsten Ziele werden kommen.“ Bis dahin wird sich die Mannschaft eine freie Woche gönnen und dann wieder ins Training einsteigen.

SV Kornwestheim: Eibert/Welz/David - Scholz (2), Jungwirth (5), Joneleit (1), Zeppmeisel (1) Kugel, Kazmeier (8/4), Tinti (8), Lantella (2), Lehmkühler (1), Döll (2), Hellerich (1), Hiller (3), Flügel (4)