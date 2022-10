Der sportliche Leiter Philipp Conrad hatte den B-Lizenzinhaber Ihlefeldt zur Saison 2021/2022 selbst von der HBi Weilimdorf/Feuerbach zum SVK gelotst. In seiner ersten Spielzeit schaffte der neue Trainer mit dem Team auf Rang neun den Verbleib in der Verbandsliga. Dass es nun schwierig werden würde, war allen Beteiligten schon vor der neuen Runde klar gewesen: Viele altgediente Recken sind zur dritten Mannschaft in die Bezirksliga abgewandert, die Zweite soll als Aufbauteam für die zahlreichen Talente in Kornwestheimer Reihen dienen – und sie nach Möglichkeit an die 3. Liga heranführen.