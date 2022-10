Es war fast schon ein wenig surreal, was sich am Samstag um kurz nach 20 Uhr in der Sporthalle Ost abspielte. Dass viele Tore beim Drittliga-Derby gegen den HC Oppenweiler/Backnang fallen würden, war zu vermuten. Aber dass Peter Jungwirth in der 3. Minute bereits die 4:1-Führung klar machte, das hätte niemand erwartet. Und noch weniger das, was dann folgte.